Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do clube confirmou que vão avançar com uma queixa-crime, acusando Augusto Inácio de dois crimes. No caso do Sporting e Sporting SAD por ofensa à pessoa coletiva e no caso do presidente Frederico Varandas por crime de difamação.

Num programa televisivo transmitido pela CNN, Augusto Inácio, que representou o clube enquanto jogador e treinador, tendo levado a equipa ao título na época 1999/00, referiu que uma empresa de Frederico Varandas presta assistência clínica no clube.

“Eu sou do tempo em que o Sporting tinha um médico do Sporting, um massagista do Sporting e um fisioteperauta do Sporting. Agora, não tem ninguém, está sob contrato de uma empresa que presta apoio de serviços clínicos ao Sporting. Por acaso, essa empresa, essa clínica, até é do doutor Frederico Varandas. É curioso: o presidente contrata uma empresa sua para dar assistência clínica aos jogadores do Sporting. Há aqui sinais que me levam a achar que a recuperação [dos atletas] não está a ser bem feita”, disse Augusto Inácio no programa em causa.