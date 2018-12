O Sporting qualificou-se hoje para os oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder por 3-2 em Minsk, com o Stroikel, marcando encontro na fase seguinte com os turcos do Maliye Milli Piyango.

Os campeões nacionais tinham triunfado em Lisboa por 3-1, pelo que só precisavam de vencer dois ‘sets’ na Bielorrússia. Tudo ficou mais tranquilo para o Sporting quando ganhou o primeiro 'set', por 32-30, em 36 minutos. O apuramento foi 'selado' logo de seguida, ao vencer o segundo por 25-22, em 28. A equipa portuguesa não forçou, de seguida, e fez rodar todos os jogadores, o que permitiu à formação vice-campeã da Bielorrússia dar a volta ao resultado, com os parciais de 25-19 (23 minutos), 26-24 (26) e 15-10 (14). Com 19 pontos, o sportinguista Todor Aleksiev foi o melhor jogador em campo. Com 5-4 no conjunto das suas 'mãos', o Sporting é a primeira equipa portuguesa a chegar aos oitavos de final, mas pode ser seguido já na quinta-feira por Benfica e Fonte do Bastardo, que estão em vantagem nas respetivas eliminatória, e pelo Sporting das Caldas, que perdeu o jogo da primeira 'mão'.