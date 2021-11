Na Academia de Alcochete, depois do triunfo em Istambul, por 3-1, os ‘leões’ entraram em campo como favoritos, mas dois golos praticamente seguidos de Koray Yagci, aos 19 minutos, e Azad Demir, aos 20, deixaram os turcos com uma valiosa vantagem no marcador.

Na segunda parte, o Sporting foi completamente dominador (o Besiktas praticamente não saiu do seu meio-campo), mas o melhor que conseguiu foi reduzir a diferença aos 56 minutos, através de um autogolo do costa-marfinense Badra Cisse.

Com este resultado, o Sporting continuou a somar cinco pontos, mas caiu para o terceiro posto do grupo, a dois de Ajax e Borussia Dortmund, que partilham agora a liderança. O Besiktas é quarto, com três.

Apesar da goleada sofrida em Amesterdão (5-1) no primeiro embate, a equipa holandesa foi à Alemanha bater o Borussia, por 1-0.

O primeiro classificado do agrupamento segue diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo vai disputar os ‘play-off’ de acesso a essa fase, com uma equipa proveniente do ‘caminho das Ligas’.