"Recuperar a equipa B é essencial para o projeto da formação do Sporting. Após um ano de trabalho interno estamos prontos para relançar a equipa B", realçou Varandas, em declarações disponibilizadas no sítio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet.

O dirigente 'leonino' lamentou a decisão da anterior direção, presidida por Bruno de Carvalho, que acabou com a equipa B 'verde e branca' no final de 2017/18, época em que foi despromovida ao Campeonato de Portugal, garantindo o seu relançamento já na próxima temporada.

"Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo e exige trabalho. A equipa B estará de volta no próximo ano", lançou Varandas.

Por seu turno, Pedro Proença, mostrou-se satisfeito com o relançamento da formação secundária dos 'leões' e mostrou a disponibilidade da entidade que lidera para "analisar a melhor forma de ajudar o Sporting a reativar a sua equipa B".

Segundo Pedro Proença, "este é um sinal inequívoco da valorização que o jovem jogador português tem na equipa B".

Sobre o assunto da violência no desporto, o líder do Sporting considerou que "o futebol português não pode ser um território sem lei", assegurando que o clube lisboeta "não vai enfiar a cabeça na areia e fingir que nada se passa".

E acrescentou: "Esperamos que outras instituições sigam o nosso caminho. A violência no desporto não é um problema do Sporting, mas do futebol português. Lutamos e lutaremos sempre por um melhor futebol".

Já Proença assegurou que a LPFP "estará na primeira linha de combate aos excessos cometidos nos estádios", vincando que "o futebol profissional precisa de tranquilidade", pelo que tudo vai ser feito "para ajudar os clubes que queiram pacificar o futebol".