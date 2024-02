O Sporting venceu hoje no sintético dos suíços do Young Boys por 3-1, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, disputado em Berna.

Aurele Amenda, aos 31 minutos, na própria baliza, o sueco Viktor Gyökeres, aos 41, de grande penalidade, e Gonçalo Inácio, aos 48, marcaram os tentos dos 'leões', enquanto Filip Ugrinic apontou, aos 42, o golo dos anfitriões, que acabaram com 10, por expulsão do guineense Mohamed Camara, aos 89. A formação 'verde e branca' - que será anfitriã da segunda mão, na próxima quinta-feira (22 de fevereiro) - procura a quinta presença nos oitavos de final da Liga Europa, repetindo 2009/10, 2011/12, 2017/18 e 2022/23.