Um golo do avançado sueco Viktor Gyökeres, na conversão de uma grande penalidade, aos 72 minutos, e outro de Geny Catamo, aos 90+3, bastaram para os campeões nacionais, que somaram o quarto triunfo em outros tantos jogos, derrotarem os 'dragões', que pela primeira vez perderam pontos para o campeonato.

Com esta vitória, o Sporting assumiu o comando isolado da prova, com 12 pontos, mais três do que o Famalicão, que, no domingo, joga em casa do Vitória de Guimarães, e do que o FC Porto e o Santa Clara, ambos com quatro jogos.