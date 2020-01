“‘Mustafá’ ligou-me a dizer que o presidente Bruno de Carvalho lhe tinha pedido para ameaçar os jogadores e partir-lhes os carros”, disse o internacional português, ouvido via Skype, a partir de Sevilha, na 24.ª sessão do julgamento da invasão da academia do Sporting, em Alcochete, ocorrida em 15 de maio de 2018.

Segundo o jogador, o telefonema de Nuno Mendes ‘Mustafá’, líder da claque Juve Leo aconteceu “um ou dois meses antes” de uma reunião que se seguiu ao jogo da Liga Europa, com o Atlético de Madrid, disputado em 05 de abril (derrota do Sporting por 2-0), ou seja, bastante antes da invasão.

O futebolista, que alinha nos espanhóis do Bétis, afirmou que na reunião com os jogadores, que se seguiu à derrota em Madrid, Bruno de Carvalho lhe disse que ele já deveria ter-se ido embora há muito tempo, ao que terá respondido: “Você devia ter vergonha de dizer isso”.

William de Carvalho, um dos capitães do Sporting à data da invasão, disse ter sido um dos alvos dos “cerca de 40 adeptos” que entraram na academia, juntamente com os companheiros Rui Patrício, Acuña e Battaglia.