O Benfica conquistou hoje a Taça da Liga de futebol pela oitava vez, ao vencer na final o Sporting por 7-6 no desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 no final do tempo regulamentar.

No Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador com um golo do norueguês Andreas Schjelderup, aos 29 minutos, mas os ‘leões’ chagaram ao empate aos 43, pelo sueco Viktor Gyökeres, de penálti.

No desempate por grandes penalidades, o Benfica não desperdiçou nenhum castigo máximo e o guarda-redes Trubin travou o remate de Francisco Trincão, com as ‘águias’ a reforçarem o recorde com a oitava conquista da prova, enquanto o Sporting continua com quatro cetros.

Esta foi a terceira vez que a final da prova aconteceu entre os rivais de Lisboa.

*Com Lusa