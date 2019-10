O Sporting inicia a defesa do título na Taça de Portugal no estádio do Alverca, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado hoje na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Benfica, campeão nacional e recordista de títulos na prova, com 26 troféus conquistados, vai deslocar-se ao recinto do Cova da Piedade, que alinha na II Liga, numa ronda que marca a entrada em competição das equipas da I Liga. O FC Porto, vice-campeão português, visita o estádio do Coimbrões, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em que as equipas primodivisionárias não podem defrontar-se e jogam todas na condição de visitante.