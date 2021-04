Ashleigh Barty, que cumpriu no sábado o 25.º aniversário, venceu em três ‘sets’, pelos parciais de 3-6, 6-0 e 6-3, num embate que durou uma hora e 46 minutos.

A australiana conquistou o terceiro título do ano e o 11.º da carreira, a cerca de um mês do torneio de Roland Garros, onde conquistou em 2019 o seu primeiro título do ‘Grand Slam’.