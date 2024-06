O tenista português Francisco Cabral, em equipa com o colombiano Niclas Barrientos, apurou-se hoje para as meias-finais da variante de pares do challenger de Ilkley, em Inglaterra, ao afastar a dupla australiana John Patrick Smith/Tristan Schoolkate.

Cabral e Barrientos, primeiros cabeças de série da variante em Ilkley, superaram a dupla australiana em três sets, vencendo com parciais de 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) e 13-11, em uma hora e 53 minutos. Nas meias-finais, a dupla luso-colombiana vai medir forças com o par norte-americano Evan King/Reese Stalder, quartos cabeças de série.