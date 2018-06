O espanhol Rafael Nadal foi hoje confirmado como novo líder do 'ranking' mundial de ténis após Roger Federer perder pontos na tabela ao falhar a vitória no torneio de Halle (Alemanha), do circuito ATP.

O suíço, de 37 anos, caiu para o segundo lugar, ficando 50 pontos atrás de Nadal, que venceu em 10 de junho o torneio Roland Garros, em França Roger Federer foi líder do ‘ranking’ durante a última semana e se vencesse Borna Coric na final de Halle manteria a liderança mundial até ao torneio de Wimbledon, mas o tenista croata levou a melhor, tendo batido Federer pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6 e 6-2. Coric conquistou 13 lugares na tabela e subiu à 21.ª posição, a sua melhor classificação no ‘ranking’ mundial. Na classificação, destaque ainda para a troca de lugares entre o croata Marin Cilic e o búlgaro Grigor Dimitrov, com o primeiro a subir ao quinto lugar e o segundo a cair para a sexta posição. Cilic está agora no top-5, depois de ter vencido o torneio de Queens ao sérvio Novak Djokovic, antigo ‘número um’, que recuperou cinco lugares na hierarquia mundial e regressa ao top-20, pelos parciais de 5-7, 7-6 (7-4) e 6-3. O tenista João Sousa, português mais bem classificado no ‘ranking’ ATP, que se apurou no domingo para a segunda ronda de Antalya (Turquia), manteve a 47.ª posição. Distante de João Sousa está o segundo português mais bem classificado, Gastão Elias, que desceu um posto e segue no 118.º lugar, enquanto Pedro Sousa desceu quatro posições e é agora 135.º na hierarquia do ténis mundial. Em femininos, a romena Simona Halep continua destacada na frente, numa classificação WTA em que o top-10 se manteve inalterado. A tenista portuguesa mais bem classificada é Inês Murta, que subiu 10 postos no ‘ranking’ e segue agora na 598.ª posição.