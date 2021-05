A “Racing for the Planet”, equipa com bandeira portuguesa, arrancou hoje de Lorient, França integrada na primeira edição da The Ocean Race Europe. A bordo vão Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Pinheiro de Melo.

Esta é uma versão mini e regional (Europa) da antiga Volvo Ocean Race, prova de circum-navegação de vela, cujo ciclo nos próximos 10 anos, 2022-23, 2026-27 e 2030-33, será intercalado com esta regata europeia.

A competição oceânica, aberta às classes VO65 (cinco tripulações) e IMOCA 60 (sete), partiu da Bretanha com destino a Cascais, local do primeiro “stop-over” e onde se realizará a primeira regata costeira, a 5 de junho. Seguirá, pelo estreito de Gibraltar, até Alicante, Espanha. Aí, a prova fará a segunda paragem. Dia 13 partem para Génova, Itália, onde os sete IMOCA e cinco VO65 devem chegar a 19.

O trio de velejadores olímpicos integra a tripulação do VO65 da Mirpuri Foundation Racing Team , um dos favoritos à vitória. Comandados pelo skipper francês, Yoann Richomme, vencedor da Solitaire du Figaro e a Route do Rhum. Pinheiro de Melo e Bernardo Freitas participaram, a bordo do "Turn the Tide on Plastic", na última edição da antiga Volvo Oceano Race.

Para alem da competição, The Ocean Race Europe transporta uma mensagem de sustentabilidade de luta pela preservação dos oceanos.