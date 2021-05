Como parte do progressivo desconfinamento decidido pelo governo, “o modelo é de 35 por cento” da capacidade dos estádios, “com o máximo 1.000 pessoas” por campo, detalhou o ministro Jean-Michel Blanquer ao canal televisivo France 3.

O governante admite mexidas na lotação, se as medidas atuais se alterarem com o aproximar da data do torneio do Grand Slam, que, ao que tudo indica, evoluirá para um máximo de 65 por cento da capacidade e um máximo de 5.000 pessoas.

Jean-Michel Blanquer admitiu ainda que, dependendo da evolução da pandemia de covid-19, a presença de público nos jogos noturnos de Roland-Garros, situação que viola o recolher obrigatório em vigor, também irá ser avaliado a seu tempo.