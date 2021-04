A equipa de Mourinho adiantou-se no marcador aos 27 minutos, por Harry Kane, mas, três minutos depois, o Everton empataria na transformação de um penálti, muito duvidoso, que o médio islandês Gylfi Sigurdsson concretizou.

Na segunda parte, o Everton deu a volta ao marcador, uma vez mais por Sigurdsson, aos 62 minutos, mas Kane, que sairia lesionado já na parte final da partida, evitaria a derrota da sua equipa, ao ‘bisar’ aos 68.

No ‘banco’ dos ‘toffees’, esteve o guarda-redes português João Virgínia, que não chegou a ser utilizado, enquanto o seu compatriota André Gomes não foi convocado por Carlo Ancelotti.

Com este empate, o Tottenham conservou o sétimo posto, com 50 pontos, mais um do que o Everton, com 49, mas menos um jogo.

A tabela é liderada pelo Manchester City, com 74 pontos e mais um jogo, seguido do Manchester United, com 63, do Leicester, com 56, do West Ham, com 55, do Chelsea, com 54, e do Liverpool, com 52.