O treinador Phillip Cocu considerou esta segunda-feira que vão ser os "detalhes" a decidir se será o "seu" Fenerbahçe ou o Benfica a qualificar-se para o 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol. As equipas jogam esta terça-feira, às 19h, horas de Lisboa.

“Quando se defronta uma equipa como o Benfica, são os detalhes que decidem quem é o melhor. Temos de assegurar que estarão a nosso favor”, resumiu o técnico, na véspera do encontro decisivo, depois da derrota 1-0 na primeira mão, na Luz.

Um golo dos portugueses obrigará os turcos a marcar três. Porém, Cocu avisa que, se o conjunto de Rui Vitória for ofensivo na procura desse conforto, isso poderá beneficiar a estratégia da formação de Istambul.

“Pode ser que o Benfica jogue de forma ofensiva. Se assim for, isso pode abrir-nos espaços. Se jogarem de forma mais defensiva, teremos de ser criativos para encontrar espaços. Atuamos de acordo com as características da nossa equipa. Vamos jogar para classificar-nos, isso é o mais importante”, frisou.

Phillip Cocu falou de “duas equipas altamente qualificadas” e entende que foi a dificuldade de sair da pressão do Benfica que custou a derrota no primeiro embate, pelo que espera que os seus pupilos reajam melhor nesse capítulo.

“O Benfica não foi uma surpresa, pois tinha visto jogos seus e sabia como iam jogar. É um adversário ofensivo que circula a bola de forma rápida. Até ao intervalo jogámos muito bem, mas depois ficámos mais retraídos, também pela pressão do adversário. E isso é o que temos de melhorar, porque foi assim que nos marcaram o golo”, assumiu.

O técnico holandês elogiou o rival “ofensivo” que, defende, “sabe sair rápido para o ataque e é muito forte em combinações” curtas.

Desvalorizou ainda a ausência de Jonas, o melhor marcador do Benfica nos últimos anos: “As coisas são diferentes quando ele joga, mas, mesmo sem ele, o Benfica tem uma boa equipa. É um grande jogador e o Benfica é uma equipa de alto nível. Acho que são duas equipas de nível semelhante.”

Dos adeptos espera o habitual apoio “impressionante” dos turcos, considerando que poderá ser fundamental no desfecho da eliminatória.

O Fenerbahçe-Benfica disputa-se às 19:00 de terça-feira, horas de Lisboa, e será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.