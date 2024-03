O Lyon recebe quarta-feira o Benfica, com uma vantagem de 2-1, arrancada no Estádio da Luz, mas Sonia Bompastor considera que a eliminatória ainda está em aberto e que a formação ‘encarnada’ irá jogar todos os seus trunfos para vencer.

“Temos confiança e força. Temos uma equipa muito talentosa e jogamos em casa, mas teremos de encarar este jogo com o desejo de fazer uma boa exibição para obter um bom resultado”, disse Sonia Bompastor em conferência de imprensa.

A treinadora disse estar convencida de que a sua equipa irá mostrar “uma cara melhor do que na primeira mão”, embora não possa contar com as avançadas Ada Hegerberg e Liana Joseph, por se encontrarem lesionadas.

Sonia Bompastor abordou o desgaste que a equipa sente por estar com a “agenda cheia” e praticamente a jogar de três em três dias, mas justificou essa condição com a ambição do Lyon em marcar presença na decisão de todas as provas.

“Quando somos OL, com as nossas ambições, é isso que queremos, estar em março com jogos a cada três dias. Conseguimos fazer o que queríamos para preparar este jogo [com o Benfica], descansamos algumas jogadoras e estamos em ótima forma”, disse.

Bompastor abordou ainda a presença da experiente defesa Wendie Renard, de 33 anos, no plantel, considerando que é uma jogadora “com análises de jogo relevantes” e fundamental no que diz respeito “à alavancagem mental e à motivação”.

“[Wendie] tem sempre as palavras certas e no ritmo certo. Ela não é a única líder no balneário, há outras, mas é importante para um treinador ter várias jogadoras como ela”, afirmou.

A guarda-redes chilena Christiane Endler, que também marcou presença na conferência prévia ao jogo com o Benfica, destacou igualmente a presença de Wendie Renard no grupo.

“A presença da Wendie com sua liderança é muito importante para nós. Esperamos tê-la connosco para trazer a sua experiência e dar conselhos. Ela fala muito, principalmente nos momentos mais difíceis e o seu papel é muito importante”, afirmou Christiane Endler.

Lyon e Benfica defrontam-se na quarta-feira, pelas 18:45 (17:45 em Lisboa), no Groupama Stadium, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, que pende favoravelmente para as francesas por 2-1.