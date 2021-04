"Looking for Perfection" retrata imagens da prova realizada no melhor dia de ondas tubulares do inverno, em Carcavelos, com a ondulação a atingir os três metros. O filme mostra ainda os bastidores do evento e entrevistas inéditas com alguns dos surfistas nacionais e internacionais.

Extracompetição, a lente seguiu Anthony Walsh — do Havai, antigo surfista do circuito mundial que seria o vencedor da prova—, Cory Lopez e Balaram Stack surfando outras ondas icónicas em Portugal, como Coxos (Ericeira) e Supertubos (Peniche).

O documentário "Looking for Perfection" estará disponível durante 48 horas, a partir da 21h00 de hoje, sexta-feira, 2 de abril, até domingo, no canal de Youtube do Capítulo Perfeito — período após o qual começará uma tournée por vários festivais de cinema, na Europa, Ásia, África e Estados Unidos da América.

A primeira paragem, a 15 de abril, é no International Tourism Film Festival de Istanbul, na Turquia, onde o documentário “Capítulo de Todos os Santos” — realizado em memória do surfista brasileiro, Ricardo dos Santos , assassinado dias antes de entrar na prova em 2015, igualmente disputada em Carcavelos — venceu em 2016.

Segue-se o ITFF Africa, na Cidade do Cabo, África do Sul, em maio e o Silafest, em Veliko Gradište, na Sérvia, em agosto. Em setembro, participa no Cannes Corporate Media & TV Awards, em Cannes, França, e no Terres Travel Festival, Barcelona, Espanha. Por fim, no mês de outubro, vai ao Art&Tur International Tourism Film Festival, em Aveiro, e ao New York Festivals TV & Film Awards, em Nova Iorque (EUA).