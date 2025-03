“O nosso principal objetivo passa por ganhar amanhã [domingo], mesmo sabendo que o empate também nos qualifica, a nossa ambição tem de ser sempre ganhar. Sabemos que somos a melhor equipa do grupo e queremos aproveitar agora, a jogar em casa, para acelerar a qualificação e depois, em maio, pensarmos em obter o primeiro lugar do grupo. Mas o nosso foco está em ganhar”, assegurou.

Líder do Grupo 8 de qualificação, com cinco pontos, mais um do que a Polónia, com quem empatou na quinta-feira, mais três do que Israel e quatro do que a Roménia, Portugal está a um ponto de assegurar a quarta presença consecutiva no Europeu, caso Israel não vença a Roménia.

Com algumas baixas na equipa, o selecionador Paulo Pereira apostou em vários jogadores jovens, como André Sousa, de 23 anos, que considerou que “Portugal tem feito um excelente trabalho ao nível das camadas jovens, e os resultados falam por si mesmo”.

“Temos duas medalhas de prata nos últimos anos, temos uma base de jogadores com capacidade cada vez mais alargada. Sinto que toda a gente que está cá tem capacidade para jogar na seleção principal e ajudar. Esse é o nosso principal foco, ajudar a equipa, ajudar o treinador. E conseguirmos a vitória”, afirmou.

No domingo, Portugal vai ter grande apoio em Odivelas, com a lotação do Pavilhão Municipal da cidade dos arredores de Lisboa a estar já esgotada, prova, para o central do ABC Braga, que há “uma grande onda de apoio à seleção nacional”.

“Temos vindo a sentir isso há uns anos para cá, a presença que tivemos no Mundial foi muito importante para dar a conhecer a equipa, para reforçar um bocadinho o andebol em Portugal. Sentimos isso por onde passamos, até nos aeroportos. Amanhã [domingo] vai ser muito interessante podermos jogar num pavilhão cheio, em Lisboa, onde Portugal já não jogava há algum tempo”, afirmou.