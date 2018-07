Em comunicado, a UCI decidiu ilibar o quatro vezes vencedor do Tour, depois de uma análise ter acusado uma concentração do broncodilatador salbutamol acima do permitido num controlo antidoping em 07 de setembro de 2017, durante a Volta a Espanha, que Froome viria a vencer.

“A UCI analisou detalhadamente todas as provas relevantes (consultando os seus próprios peritos e peritos da Agência Mundial Antidopagem [AMA]). Em 28 de junho de 2018, a AMA informou a UCI de que aceitaria, baseada nos factos específicos deste caso, que os resultados da amostra de Froome não constituíssem um AAF [sigla em inglês para resultado analítico adverso]”, lê-se no comunicado do organismo que rege o ciclismo mundial.

O Ventilan, nome comercial do salbutamol, é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da asma e é permitido pela AMA sem necessidade de requerer uma isenção de uso terapêutico quando inalado até 1.600 microgramas num período de 24 horas e não mais do que 800 em 12 horas.

A análise de Froome acusou uma concentração de 2.000 nanogramas por mililitro, o dobro do autorizado, mas, como salvaguarda a UCI, a “lista proibida da AMA prevê que um atleta possa estabelecer que o seu resultado anormal foi consequência de um uso permitido e nesse caso não será considerado um AAF”.