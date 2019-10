Até 1989, as duas equipas estavam separadas pelo muro. O Union estava no lado oriental da cidade, enquanto o Hertha ocupava o lado ocidental.

O Union cumpre a primeira presença na Bundesliga desde a reunificação da Alemanha e os momentos que antecedem o dérbi estão a ser vividos com grande expetativa pelos adeptos.

“Será um jogo muito especial, sobretudo 30 anos depois da queda do muro”, disse um adepto do Union à AFP.

“Creio que seria formidável se Berlim fosse a única cidade da Europa onde os dois clubes da primeira divisão e os seus adeptos fossem solidários”, afirmou um apoiante do Hertha à mesma agência noticiosa.

As duas equipas apenas se defrontaram quatro vezes a nível oficial, todas a contar para a segunda divisão alemã, nas temporadas 2010/11 e 2012/13 (uma vitória para cada lado e dois empates).

Union, 15.º classificado da Bundesliga com sete pontos, e Hertha de Berlim, 11.º colocado com 11, defrontam-se no sábado, às 18:30 locais (17:30 em Lisboa), em jogo da 10.ª jornada do campeonato.