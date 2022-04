A equipa de Nelson Veríssimo partiu hoje para Inglaterra com “ambição” de dar a volta à eliminatória, consciente de que “fazendo um golo primeiro”, na partida de quarta-feira, ”a eliminatória muda”, mas também de que não pode comprometer o equilíbrio defensivo frente a um adversário como o Liverpool.

“Naturalmente, o nosso objetivo passa por fazer golo primeiro do que o Liverpool, porque isso é que nos mete na eliminatória, tendo consciência de que não podemos sofrer golo. Portanto, temos de fazer um jogo muito equilibrado”, assumiu o técnico ‘encarnado’, em conferência de imprensa, ainda no Seixal.

Sem se deter, Veríssimo lembrou que é preciso “reconhecer que existe uma desvantagem de dois golos” e que, por isso, o Benfica não se pode “atirar ao jogo de uma forma muito aberta”, uma vez que isso pode “criar espaços para o Liverpool aproveitar”.

Nesse sentido, a ‘chave’ do sucesso será “ter capacidade e consistência para aguentar o ímpeto inicial” dos ‘reds’, que “vão querer resolver nos primeiros minutos de jogo” e aproveitar, depois, as próprias oportunidades.

“O nosso momento há de aparecer, a nossa oportunidade há de aparecer, o nosso golo há de aparecer. Depois temos de garantir o nosso equilíbrio e consistência, e foi para isso que preparámos a equipa e certamente amanhã [quarta-feira], reconhecendo que vai ser difícil, vamos com essa ambição e com essa crença de que é possível”, insistiu.

E apesar de a segunda mão acontecer a poucos dias de outro decisivo encontro, frente ao Sporting, Veríssimo garantiu que “o jogo mais importante”, neste momento, “é o jogo com o Liverpool” e não irá fazer alterações na equipa a pensar no ‘dérbi’ com os ‘leões’.

“O nosso foco é no jogo de amanhã [quarta-feira]. Atribuir a importância devida a esse jogo, assumir que estamos numa posição delicada, mas também com a ambição e o tal sonho de poder passar a uma meia-final da Liga dos Campeões. O jogo com o Sporting vem a seguir”, desvalorizou.

O técnico, de resto, ficou hoje a saber que não poderá contar com Rafa, que não viaja para Inglaterra por lesão, mas assegurou que existem “soluções no plantel que vão dar resposta positiva”.

Um discurso semelhante ao de Everton, que reconheceu “a importância que o Rafa tem na equipa”, mas lembrou que todos os jogadores do plantel têm de estar preparados para serem chamados em qualquer instante.

“Todos os jogadores que jogam numa equipa como o Benfica têm de estar preparados para este tipo de jogo. É um jogo que todos os jogadores querem jogar, creio que é chegar lá, desfrutar do jogo e dar o nosso melhor para sair com um resultado positivo”, apontou o internacional brasileiro.

O Benfica visita o Liverpool na quarta-feira, em encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, em Anfield Road, e arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

A equipa orientada por Nelson Veríssimo entra em campo com uma desvantagem de dois golos, após a derrota por 3-1, na primeira mão, no Estádio da Luz.