O avançado marroquino Khalid Hachadi apontou, aos 74 minutos, na sequência de grande confusão junto à baliza dos ‘arsenalistas’, o tento da vitória dos sadinos, que ascenderam, provisoriamente, ao oito lugar, com seis pontos.

Por seu lado, o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto, que acabou com 10, por expulsão de Fransérgio (90+2 minutos), somou o quarto jogo consecutivo sem a ganhar e a segunda derrota, mantendo-se, para já, no 14.º lugar, com apenas quatro pontos.