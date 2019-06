Depois de a fuga do dia não ter dado frutos, foram os candidatos à vitória final a marcarem-se mutuamente, com a Movistar a fazer um bom trabalho em controlar Nibali, por um lado, e em distanciar Roglic, que venceu os dois contrarrelógios até agora, mas ficou com mais de três minutos para recuperar no último dia.

Na última etapa com alta montanha, e já na subida ao Monte Avena, Carapaz impôs um ritmo forte nas últimas centenas de metros e lançou o companheiro Landa, a quem queria dar a vitória pela ajuda ao longo do ‘Giro’, mas Bilbao intrometeu-se e acabou por vencer.

“Pensando em amanhã [domingo], e nesse 1.54 que tenho para Nibali, não penso que deva perder esse tempo todo. Penso que me pode servir”, afirmou o líder da ‘corsa rosa’, que ainda assim ressalvou a possibilidade “de tudo acontecer em competição”.

Carapaz pode tornar-se o primeiro corredor do seu país a vencer a prova italiana, na qual já foi o primeiro a vencer uma etapa, e explicou que falta “muito pouco” para poder confirmar o triunfo.

O dia fica marcado, por bons e maus motivos, pela atuação de outro corredor da Astana, o colombiano Miguel Ángel López (Astana), que atacou durante toda a tirada à procura de subir do sexto lugar que ocupa na geral.

A seis quilómetros da meta, um adepto provocou uma queda ao ‘Superman’, que se irritou e lhe bateu por diversas ocasiões antes de voltar à estrada, perdendo tempo, ainda que tenha mantido o sexto lugar e a liderança da classificação da juventude.

O único luso em prova, Amaro Antunes (CCC), caiu hoje para o 53.º posto da geral, após chegar a mais de 32 minutos do vencedor, no 63.º posto.

No domingo, o equatoriano tem de defender a liderança num contrarrelógio individual em Verona, com 17 quilómetros e uma subida no meio do percurso.