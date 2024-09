O germânico, quarto colocado no ranking ATP, ainda foi obrigado a jogar quatro ‘sets’ para superar o jovem adversário, de 23 anos, mas, depois de perder o ‘set’ inaugural, conseguiu dar a volta ao encontro, com os parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2, sem enfrentar qualquer ponto do ‘break’ a partir do segundo parcial.

“Fui extremamente defensivo no início do encontro e o Brandon aproveitou bem e jogou muito bem o primeiro ‘set’. Sabia que tinha de elevar o meu jogo e bater a bola mais cedo, o que fiz bem. Estou muito contente pela vitória e por estar de regresso aos quartos de final”, salientou o alemão.

Após duas horas e 38 minutos em ‘court’, Alexander Zverev, de 27 anos, somou a 450.ª vitória da carreira, assegurando a passagem à fase seguinte do torneio pela quarta vez e um encontro com o também anfitrião Taylor Fritz, que afastou o norueguês Casper Ruud (oitavo da hierarquia ATP), por 3-6, 6-4, 6-3 e 6-2.

Quem também foi obrigado a jogar quatro ‘sets’ foi o norte-americano Frances Tiafoe (20.º ATP) para se impor ao australiano Alexei Popyrin, responsável pela eliminação do sérvio Novak Djokovic, campeão em título, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-3), 2-6 e 6-3, ao fim de duas horas e três minutos no Arthur Ashe Stadium.

“Desde criança que sempre sonhei jogar neste ‘court’. Costumava bater bolas na parede e queria competir aqui. Ver as irmãs Williams a ganharem títulos, ver o Federer ganhar milhões de vezes, só queria jogar aqui. É tão icónico, por isso queria fazer parte. Acho que faz sobressair o melhor de mim”, confessou Tiafoe.

Apurado pelo terceiro ano consecutivo para os quartos de final do ‘major’ nova-iorquino, Tiafoe vai agora medir forças com o búlgaro Grigor Dimitrov, número nove do mundo, que bateu o russo Andrey Rublev (sexto do circuito ATP) em cinco ‘sets’, por 6-3, 7-6 (7-3), 1-6, 3-6 e 6-3.

Na competição feminina, já depois da derrota da norte-americana Coco Gauff, campeã em título, a chinesa Zheng Qinwen também carimbou o regresso aos quartos de final em Flushing Meadows, graças ao triunfo sobre a croata Donna Vekic, pelos parciais de 7-6 (7-2), 4-6 e 6-2.

Na próxima fase, a campeã olímpica e sétima colocada na hierarquia WTA, vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, com quem perdeu os dois encontros anteriores, no Open dos Estados Unidos em 2023 e na final do Open da Austrália no início da época.