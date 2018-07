O gigante do comércio eletrónico Amazon obteve no primeiro semestre de 2018 em lucro líquido de 4.163 milhões de dólares (3.573 milhões de euros), um aumento de 352% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No ano anterior, a Amazon alcançou 921 milhões de dólares. As vendas da Amazon até junho situaram-se nos 103.928 milhões de dólares, 41% a mais em comparação com os 73.669 milhões de dólares registados no primeiro semestre de 2017. Em relação ao lucro operacional da empresa nos primeiros seis meses de 2018, a Amazon obteve 4.911 milhões de dólares, quando no mesmo período do ano anterior foi de 1.632 milhões de dólares. Com esses resultados, os acionistas da empresa sediada em Seattle embolsaram 5,07 dólares por ação nos últimos três meses, valor que duplicou as previsões dos especialistas e investidores, que previam ganhos de cerca de 2,50 dólares.