“A compra permitirá uma melhoria significativa ao nível das condições de trabalho e de eficiência no desenvolvimento da sua atividade. Hoje em dia, tanto a renovação dos contratos de arrendamento, como quaisquer melhorias nas instalações, estão dependentes dos proprietários e dificultam uma gestão devidamente planeada e eficaz dos recursos”, justifica a Anacom na resposta enviada à Lusa.

Ao mesmo tempo, a “aquisição de um imóvel permitirá obter um efeito favorável nos resultados líquidos anuais da Anacom e, por essa via, um contributo positivo para as receitas do Orçamento do Estado associadas à gestão do espetro”, realça a entidade liderada por João Cadete de Matos.

O regulador adianta que “o impacto será igualmente favorável em termos de potencial redução das taxas de regulação, uma vez que o investimento será feito com meios próprios e não exigirá recursos do Orçamento do Estado”.

Quando questionada sobre quais os valores que admite para a compra deste imóvel, a Anacom adianta que os montantes dependem de fatores como a “análise efetuada” e o “custo/benefício”.

O anúncio foi divulgado na imprensa e na internet “por uma questão de transparência”, adianta aquela entidade reguladora à Lusa.