No relatório extraordinário relativo a instituições de crédito que recorreram a fundos públicos, que o regulador entregou ao parlamento e hoje divulgado, é possível encontrar várias operações em que ocorreram reembolsos, mas ainda falta devolver uma grande parte do dinheiro.

As únicas instituições bancárias assinaladas no documento como já tendo devolvido a totalidade do que o Estado lhes disponibilizou foram o BCP (três mil milhões) e o BPI (1,5 mil milhões), montantes que dizem respeito à subscrição de Contingent Convertible Bonds (‘CoCos’ - obrigações convertíveis em capital) em junho de 2012.

No caso do Banif, o Estado recuperou 275 milhões de euros também referentes a ‘CoCos’ e 136 milhões de euros que foram reembolsados pelo Fundo de Resolução. O banco foi alvo de uma injeção de 3,35 mil milhões de euros.

O relatório dá ainda conta de umas garantias prestadas pelo Fundo de Resolução e, por isso, com contragarantia do Estado, às obrigações emitidas pela Oitante, um veículo de gestão de ativos criado com a aplicação das medidas de resolução ao Banif e que, como foram reembolsadas antecipadamente pela sociedade, desceram do valor inicial de 746 milhões de euros para 385 milhões de euros.