No “Boletim Económico” de julho, apresentado hoje, em Lisboa, pelo governador do supervisor bancário, Mário Centeno, as projeções para o crescimento da atividade foram melhoradas face aos 1,8% para este ano e 2% para 2024 e 2025 esperados em março.

De acordo com este novo relatório do regulador “a economia portuguesa deverá crescer 2,7% em 2023, 2,4% em 2024 e 2,3% em 2025”.

A entidade está, assim, mais otimista do que o Governo, que prevê um crescimento de 1,8% este ano e de 2% em 2024.

Ainda no mesmo relatório o Banco de Portugal prevê igualmente uma melhoria da previsão da taxa de inflação deste ano para 5,2%, devido à diminuição das pressões inflacionistas externas e ao impacto da redução temporária do IVA.

O regulador bancário destaca que a inflação se encontra numa trajetória de redução desde o final de 2022.

“Projeta-se uma redução da taxa de inflação de 5,2% este ano para 3,3% em 2024 e 2,1% em 2025, valor já próximo do objetivo de política monetária”, assinala.