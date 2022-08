Num comunicado hoje divulgado, o Banco Montepio refere que os resultados evidenciam "o progresso registado pelo produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, pela redução dos custos operacionais, bem como pelas menores dotações para imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito".

O produto bancário 'core', correspondente ao agregado da margem financeira e das comissões, evoluiu favoravelmente entre o primeiro semestre de 2021 e o de 2022 ao registar uma variação positiva de 6,5%, adianta.

O crédito a clientes (líquido de imparidades) totalizou 11.921 milhões de euros no final de junho de 2022, mais 253 milhões de euros ou 2,2% face ao valor registado no final de 2021.

Os depósitos de clientes ascenderam a 13.036 milhões de euros em 30 de junho de 2022, representando um aumento de 249 milhões de euros ou 1,9% relativamente ao valor de 12.787 milhões de euros contabilizado no final de 2021, com o segmento de particulares a representar 73% do total.