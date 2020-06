"Certamente que estamos mais do que a tempo de isso [apresentar o orçamento suplementar dos Açores] ser feito. O Governo Regional ainda não disse quando o fará, mas pensamos que tem de ser feito o mais rapidamente possível", disse António Lima aos jornalistas após uma reunião hoje tida com a Inspeção Regional do Trabalho (IRT) em Ponta Delgada.

O deputado bloquista na Assembleia Regional deu o exemplo do Governo nacional, para referir que já é "altura" de o Governo dos Açores apresentar o documento equivalente na região.

"Achamos que é a altura de o Governo Regional também, sabendo já o quadro em que se move, apresentar o orçamento suplementar da região", declarou.

Para justificar a posição, António Lima assinalou que existem decisões que têm de ser "tomadas" e que não podem esperar até à altura das eleições regionais dos Açores.