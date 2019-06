Os centristas querem igualmente criar “mecanismos de concorrência” na formação, que seja criado um “ranking” para se saber a “taxa de empregabilidade e a remuneração média do primeiro emprego” para os cursos desenvolvidos pelos centros do Instituto de Emprego e de Formação Profissional (IEFP), segundo a proposta do grupo de trabalho do programa eleitoral, liderado por Adolfo Mesquita Nunes, a que a Lusa teve acesso.

Esta é a quarta proposta do programa eleitoral para as legislativas de 06 de outubro, que o CDS está a divulgar ao ritmo de uma por semana.

No documento, de quatro páginas A4, o CDS afirma pretender fazer “uma revolução na formação profissional”.

Em Portugal, a formação “está a ficar ultrapassada, não está alinhada com as necessidades das empresas, não está a preparar” os trabalhadores “para a economia digital”, “não tem mecanismos de concorrência” nem se “consegue medir os seus resultados”.

O partido liderado por Assunção Cristas faz uma dezena de propostas, a começar por uma atualização urgente do catálogo nacional de qualificações, em diálogo com os parceiros sociais, sindicatos, entidades empregadoras, mas também o IEFP, correndo-se o risco, alegam, de se continuar a “formar pessoas para o passado”.