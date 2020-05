O ministro das Finanças reiterou ainda que "não houve nenhuma injeção de capital no Novo Banco sem auditorias".

"Podemos e devemos tomar decisões com o máximo de informação disponível, mas não há ausência de controlo", assegurou.

A deputada do BE Mariana Mortágua tinha defendido no debate que o Novo Banco apresentava "há anos prejuízos astronómicos" e desafiado o ministro a dizer se era ou não desejável a realização de uma auditoria prévia à injeção de 850 milhões de euros.

"Foi pedida uma auditoria especial, o primeiro-ministro comprometeu-se publicamente a não fazer uma nova injeção sem que os resultados desta fossem conhecidos. O compromisso foi violado pelo ministro das Finanças, o primeiro-ministro pode ter voltado atrás, mas o BE não", assegurou.

Na resposta, o ministro salientou que o Novo Banco "emprega milhares de trabalhadores, é a guarda das poupanças de milhões de portugueses" e é nesta instituição que "milhares de empresas têm os seus créditos".

"Auditorias várias, inspeções, verificações e comissões de acompanhamento antecedem qualquer injeção de capital e qualquer empréstimo do Estado", afirmou Centeno.

O deputado do PSD Duarte Pacheco lamentou que tenha faltado "estabilidade governativa no momento essencial da política e da economia por responsabilidade do próprio Governo".

"Se assim não fosse não tínhamos passado os últimos dias com o ministro das Finanças a criticar abertamente o primeiro-ministro, o Presidente da República pelos vistos a tomar partido e depois a telefonar a pedir desculpas", afirmou, falando numa "confusão" institucional.

Tal como tinha feito Álvaro Almeida, também Duarte Pacheco se referiu ao comunicado emitido na quarta-feira pelo gabinete de António Costa, em que o primeiro-ministro reafirmou a sua confiança política em Mário Centeno, depois de uma reunião entre ambos.

"O senhor primeiro-ministro tem prazer em ser o último a saber, há algo que tem de mudar na política portuguesa", disse.

Estas intervenções levaram Mário Centeno a dizer que o PSD veio para o debate de hoje "sem alternativas, sem ideias e de mãos a abanar".

Em resposta ao deputado do PS Filipe Neto Brandão, Mário Centeno assegurou que no Orçamento Suplementar que o Governo já se comprometeu a entregar no parlamento em junho será apresentado "um quadro macroeconómico completo", dizendo que tal não foi feito neste Programa de Estabilidade por faltar informação essencial como a dimensão da resposta europeia.

Pela bancada do PCP, o deputado António Filipe assegurou que o seu partido não está "nada preocupado com psicodramas da relação política do primeiro-ministro com ministro das Finanças", mas sim com a "situação dramática" pela qual o país está a passar.