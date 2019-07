"Sobre os casos individuais não comentarei, mas vale a pena sistematizar aquilo que os bancos podem fazer no casos dos devedores, e o que é que a Caixa está a fazer", disse Paulo Macedo durante a apresentação de resultados do banco, passando depois a elencar dez medidas.

"Execução dos devedores, execução de colaterais reais, execução de avalistas, pesquisa de bens de devedores em modos tradicionais e em modos mais amplos, pesquisa de bens, dos garantes e de entidades por si controladas, análise e desconsideração de personalidade jurídica, queixa crime em caso de indícios de crime como por exemplo burla, cooperação com outros bancos, cooperação com as autoridades", elencando mais tarde ainda a via negocial, "que é também uma forma da Caixa se ressarcir".

Paulo Macedo disse que "nos diferentes casos, e por maioria de razão nos maiores créditos", o banco pode "efetuar" estas ações "consoante o tipo de casos".

Em 2015, segundo uma auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos (CGD), a exposição do banco público à Fundação José Berardo era de 268 milhões de euros, depois de uma concessão de crédito de 350 milhões de euros para compra de ações no BCP, dando como garantia as próprias ações, que desvalorizaram consideravelmente e geraram grandes perdas para o banco.