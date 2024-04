A Airbus informou hoje em comunicado que a “encomenda firme” efetuada pela Korean Air é constituída por 27 aviões A350-1000, a versão com maior capacidade, sendo que os restantes seis aviões são do modelo A350-900.

O diretor de operações e segurança da transportadora sul-coreana, Jason Yoo, disse estar confiante de que a entrada do A350 na sua frota “irá melhorar a eficiência das suas operações e prestar um melhor serviço aos seus clientes”.

O A350 está equipado com motores a jato Rolls-Royce de última geração e são fabricados em 70% com materiais avançados, nomeadamente compósitos, titânio e alumínio, para o tornar mais leve. Isto permite-lhe reduzir o consumo de combustível em cerca de 25% em comparação com a geração anterior de aviões para voos intercontinentais. O seu alcance vai até 9.700 milhas náuticas, ou seja, 18.000 quilómetros.

A versão A350-900 pode transportar 330 passageiros numa configuração normal de três classes. Na versão A350-1000, o número de lugares aumenta para 400.

Até ao final de fevereiro, a Airbus tinha vendido 1.240 unidades a 59 clientes em todo o mundo.