Segundo o responsável, a grande maioria que concorreu às linhas de crédito viu o pedido recusado, sendo que em alguns casos acabaram por recorrer ao crédito através da instituição bancária, mas com exigência de garantias.

A CPPME lamentou ainda que as medidas que têm vindo a ser anunciadas pelo Governo sejam “discricionárias”, nomeadamente a mais recente em relação aos sócio-gerentes, e reiterou a necessidade de ser criado um fundo de tesouraria no montante de cinco mil milhões de euros para apoiar o tecido empresarial composto por micro e pequenas empresas.

“A criação do fundo de tesouraria era fundamental neste momento, um fundo com juros a custo zero e um período de carência alargado para fazer face ao pagamento de salários e custos fixos das empresas. Era um ventilador neste momento para as empresas”, disse.

Jorge Pisco lembrou que a medida de ‘lay-off’ simplificado também ainda não chegou à generalidade das microempresas e estas enfrentam muitos problemas de pagamentos: “há salários em atraso, rendas em atraso”, afirmou.

“Agora dizem que no final do mês de maio os pagamentos estarão regularizados, mas as empresas não podem viver em termos de hoje é uma data, amanhã outra. Não é uma situação sustentável”, disse.

“Muitas empresas vão abrir, mas o que vai acontecer é que vão fechar, não vão ter condições para funcionar”, disse ainda Jorge Pisco, salientando a necessidade de serem adotadas medidas “céleres” para micro e pequenas empresas, que são a maioria em Portugal.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à covid-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+1,%) e mais 219 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 692 estão hospitalizadas, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.182.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.