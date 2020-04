Esta expectativa foi transmitida por António Costa em entrevista ao jornalista Filipe Santos Costa para o podcast "Política com Palavra" hoje lançado pelo PS.

"O plano de recuperação terá de possuir uma magnitude entre um bilião e 1,5 biliões de euros. Para termos uma bazuca com esta dimensão, é necessário que a União Europeia mobilize recursos", declarou o líder socialista após ser questionado sobre a agenda do Conselho Europeu de hoje.

Na perspetiva do secretário-geral do PS, para financiar esse plano de recuperação da União Europeia, tendo em vista relançar as economias após a crise sanitária provocada pela pandemia de convid.19, "é necessário proceder à emissão de dívida por parte da União Europeia".

"As propostas da Comissão Europeia de emissão de dívida para a criação de um fundo de recuperação e a integração desse fundo de recuperação no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) parecem-me particularmente inteligentes, porque desbloqueiam as negociações do QFP e dotam a União Europeia de um programa de recuperação", sustentou.

Neste ponto, o primeiro-ministro insistiu que "tem de haver emissão de dívida por parte da União Europeia, porque beneficia de melhores condições de mercado do que cada um dos Estados-membros individualmente".

Perante um cenário de desacordo entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, António Costa deixou um aviso, considerando estar "em causa a fragmentação e o empobrecimento do mercado interno".