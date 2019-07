O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visitou esta tarde as obras no local onde vai ficar instalado o novo centro de operações da Critical TechWorks, uma visita que contou com a presença o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, do chairman da Critical Software, Gonçalo Quadros do CEO da Critical TechWorks, Rui Cordeiro, e ainda de Nicolas Peter, em representação da BMW, entre outras personalidades.

A tecnológica portuguesa com escritórios no Reino Unido, Alemanha e EUA, fixou-se no Porto em 2017, tendo sido a responsável pela chegada à cidade da gigante do setor automóvel BMW no ano passado.

Em março, a BMW revelou que, até ao final do ano, a empresa tem como objetivo ter até "perto de 600 pessoas" a trabalhar nos centros tecnológicos Critical TechWorks em Lisboa e no Porto.

"Por agora temos 320 trabalhadores nas duas localizações e no final do ano queremos acelerar até perto de 600, e além disso no futuro", disse, à data, o diretor de informação da BMW, Klaus Straub, à Lusa, à margem da inauguração dos escritórios da Critical TechWorks, uma parceria entre a BMW e a Critical Software, em Lisboa.

Ainda durante a cerimónia de inauguração, o presidente da Critical Software, Gonçalo Quadros, disse, sem adiantar valores concretos, que a empresa cresceu 40% em 2018.