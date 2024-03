De acordo com o serviço estatístico da UE, no ano passado, 24 dos 25 Estados-membros para os quais há dados disponíveis (exceto Bulgária e Irlanda), ultrapassaram os níveis de 2022 no que respeita a dormidas turísticas.

Os maiores aumentos verificaram-se em Malta e Chipre (20%), seguindo-se a Eslováquia (16%), tendo o Luxemburgo apresentado o único recuo (-1%).

Dos 2,9 mil milhões de dormidas turísticas na UE, em 2023, 1,6 foram de oriundas de países terceiros e as restantes 1,3 de residentes no bloco europeu.

Em Portugal, registaram-se 85 milhões de dormidas em 2023, uma subida de 10,4% face ao ano anterior e de 9,5% quando comparada com 2019, antes da pandemia da covid-19.