A Fundação Oceano Azul hoje o “Blue Natural Capital Challenge”, uma iniciativa em que desafia economistas a juntarem-se com juristas, cientistas, marketeers e/ou outros para, em conjunto, desenvolverem instrumentos que contribuam para a valorização económica do capital natural marinho português.

Sob o tema “Take less, Earn more”, a primeira edição deste concurso quer atrair projetos que valorizem o pescado nas Áreas Marinhas Protegidas (AMP) e áreas envolventes. Desta forma, os organizadores acreditam que irão aumentar o valor comercial do pescado através da valorização da origem do mesmo, uma garantia de qualidade. Os concorrentes – que devem submeter as suas propostas até dia 20 de maio de 2022 – são desafiados a apresentar soluções que, simultaneamente, aumentem o valor do pescado nas áreas marinhas protegidas e diminuam o número de capturas.

À proposta vencedora será entregue um prémio de 150 mil euros para a sua implementação, a qual deverá ser uma intervenção de cariz económico, com contributos da área legal e da área de comunicação/marketing.