Nas medidas previstas para os próximos quatro anos, o Governo estima arrecadar 90 milhões de euros com impostos sobre a produção e importação em 2019, que "refletem a variação nominal da receita do IVA e do ISP abaixo do crescimento do PIB".

Segundo o Programa de Estabilidade, esse crescimento abaixo do crescimento do PIB será "compensado pelo efeito do exercício de controlo e eficiência dos benefícios fiscais, com impactos incrementais de 90 milhões de euros por ano a partir de 2020".

Numa entrevista ao Público em fevereiro, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, disse querer rever a lista dos benefícios fiscais, não ganhando receita, mas fazendo-o em neutralidade fiscal.

O Estatuto dos Benefícios Fiscais vai estar em revisão ao longo dos próximos meses num grupo de trabalho que o Governo criou recentemente.