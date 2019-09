“Em 2018, o PIB aumentou 2,4% em volume, mantendo-se o investimento como a componente mais dinâmica (crescimento de 6,2%)”, informou hoje o INE nas Contas Nacionais Anuais — Base 2016, melhorando em três décimas a anterior estimativa para a expansão do PIB, de 2,1%, no ano passado.

Já “o crescimento do PIB em 2017 situou-se em 3,5% em volume, sendo de destacar o elevado crescimento do Investimento (11,9%)”, indicou também hoje o INE.

Trata-se de uma revisão em alta de sete décimas face aos anteriores 2,8% apontados para o crescimento da economia naquele ano.

“Na revisão do nível do PIB de 2017 em 0,7%, aproximadamente 0,5 pontos percentuais (p.p.) correspondem a uma revisão em alta da formação bruta de capital, essencialmente FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo] em construção e variação de existências, e 0,2 p.p. à revisão dos dados do comércio internacional de bens e serviços, particularmente das exportações de serviços”, explica o INE.