Um relatório sobre o mercado português, elaborado pela LC Ventures e pela Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA), que reúne dados dos últimos três anos, concluiu que “os investimentos por parte de ‘business angels’ (BA) subiram para níveis parecidos com os de venture capital (VC), muito devido a aumento das lógicas de co-investimento”, divulgou em comunicado a Beta-i, organizadora do Lisbon Investment Summit, a decorrer até ao final do dia de hoje, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.

Segundo aquele comunicado, este relatório indica que no primeiro semestre de 2019 foram registados “74 acordos de investimento no valor de 54 milhões de euros e uma média de 700 mil euros por ronda”, sendo que as empresas em fase de arranque foram responsáveis por 89% dos acordos fechados.

O relatório revela ainda que o Norte e Centro do país lideram em número de acordos, contudo Lisboa lidera no que diz respeito à quantidade de capital investido.

“A média de investimento foi de 3,2 milhões de euros, divididos pelos 152 ‘deals’ [acordos] fechados durante o ano passado, sendo que oito em cada 10 investimentos foi em fase ‘seed’ [fase inicial]. O resultado reflete um volume de transações 4,4 vezes maior do que o registado em 2017″, pode ler-se no comunicado.