“O ingresso no mundo do trabalho foi mais fácil para os mais velhos, que entraram antes da crise, e é mais difícil para os mais novos, que estão a tentar entrar no mundo do trabalho. Há o efeito da crise neste processo, mas estimo que à medida que for diluindo se vai tornar um pouco mais fácil para os jovens”, afirmou, em declarações à agência Lusa, Fernando Diogo, sociólogo e professor na Universidade dos Açores.

Fernando Diogo é o coordenador do estudo e do livro “Juventude Açoriana e o Mundo do Trabalho”, que é apresentado na terça-feira, às 18:30 locais (mais uma hora em Lisboa), no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

A obra tem 251 páginas e resulta de um estudo que uma equipa de investigadores da Universidade dos Açores - nas áreas da Sociologia e Matemática - realizou para o Governo dos Açores no âmbito de um projeto Observatório da Juventude dos Açores, numa colaboração entre o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da academia açoriana e a Direção Regional da Juventude.

"A amostra é representativa da realidade da região e os dados foram recolhidos no início de 2015, quando ainda se verificavam os efeitos da crise", sublinhou o investigador, acrescentando que o estudo abrangeu jovens dos 15 aos 34 anos e foi subdividido em várias temáticas.

Fernando Diogo salientou que "a grande conclusão é que a juventude açoriana é muito diversa", com "situações muito diferentes", e o estudo sistematiza as diferentes situações na relação entre a escola e o mundo do trabalho.