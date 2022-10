As perspetivas de crescimento a curto prazo na zona euro estão em baixa e as de inflação em alta, declarou hoje a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Uma guerra de "longa duração na Ucrânia permanece um risco importante" para o crescimento, sublinhou Lagarde, em conferência de imprensa, após a reunião de política monetária do BCE, alertando que a "probabilidade de uma recessão está a pairar mais no horizonte". Os riscos para as perspetivas de inflação estão "em alta", acrescentou Lagarde, depois de em setembro a inflação homóloga ter ficado perto de 10% na zona euro. A presidente do BCE apelou aos governos da zona euro para reduzirem o endividamento público. "Os governos devem adotar políticas orçamentais que mostrem que a sua determinação em reduzir progressivamente as taxas de endividamento público elevadas", afirmou. Lagarde indicou que na sua reunião de dezembro, o BCE tomará uma decisão sobre a redução do seu balanço, que aumentou bastante com os programas de compra de ativos adotados nos últimos anos para manter as taxas de juro baixas e apoiar a economia. No final da reunião de hoje, o BCE anunciou uma nova subida de 75 pontos base nas suas taxas de juro para travar a inflação recorde na zona euro. Com esta subida, a terceira consecutiva e a segunda desta dimensão, a principal taxa de refinanciamento do BCE fica em 2%.