No Programa de Estabilidade entregue hoje ao parlamento, o Governo estima passar de um défice orçamental de 0,7% este ano para um excedente de 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, uma melhoria de dois pontos percentuais em cinco anos.

"Esta evolução reflete um processo de consolidação orçamental concentrado num crescimento da despesa inferior ao perspetivado para o PIB nominal (redução do rácio da despesa de 2,5 pontos percentuais do PIB, ao longo do horizonte)", com destaque para a redução do peso das despesas com pessoal, prestações sociais e poupança em juros, afirma o Governo no documento.

Ao mesmo tempo, o executivo estima uma redução da receita total, na ordem dos 0,5 pontos percentuais: uma diminuição do peso da receita fiscal em 0,4 pontos percentuais e das vendas de 0,1 pontos.

Do lado da despesa, a medida com maior contributo será a redução das despesas com pessoal (em 0,8 pontos percentuais entre 2018 e 2022), devido ao "efeito composição do emprego público", que se mantém ao longo dos próximos quatro anos e meio.

Segue-se a queda do peso da despesa com prestações sociais no PIB em 0,7 pontos, que "traduz um menor peso das pensões suportadas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA), assim como poupanças nas prestações sociais em espécie (essencialmente associadas à diminuição de encargos com PPP [Parcerias Público Privadas] no setor da saúde)", que descem 0,5 pontos, e nos subsídios de desemprego, "fruto da acentuada redução prevista para o desemprego".