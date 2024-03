No boletim hoje divulgado, o Eurostat revê em ligeira baixa a estimativa rápida de janeiro que antevia um crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da área do euro e do conjuntos dos 27 Estados-membros.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, no quarto trimestre de 2023, por seu lado, o PIB da zona euro avançou 0,1% e o da UE 0,2%, face a um crescimento homólogo de 0,1% em ambas as zonas.

Na comparação com o trimestre anterior, entre outubro e dezembro o PIB manteve-se estável na zona euro e na UE.

Entre os Estados-membros, os maiores crescimentos do PIB registaram-se na Croácia e Malta (4,3%), Dinamarca (3,1%) e Eslovénia (2,6%) e as principais descidas na Irlanda (-9,1%), Estónia (-2,5%) Finlândia (-1,8%).

Na variação em cadeia, por seu lado, a Dinamarca (2,0%), a Croácia (1,3%) e a Eslovénia (1,1%) apresentaram as maiores subidas, por oposição à Irlanda (-4,3%), Estónia e Finlândia (-0,7% cada) e Alemanha (-0,3), cujos PIB mais recuaram.

Em Portugal, no quarto trimestre de 2023, o PIB avançou 2,2% na variação homóloga e 0,8% face ao período anterior.