Num documento de 142 páginas, intitulado "Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030", António Costa Silva deixa o alerta: não vale a pena ter "ilusões", acrescentando que "a crise sanitária causada pela doença covid-19 traz consigo uma profunda recessão económica que tem características globais e que vai ferir profundamente" a economia.

Costa Silva lembra que as previsões para a economia portuguesa e mundial têm vindo a ser revistas e adianta que Portugal "pode vir a enfrentar uma das piores crises da sua história" e que "a queda do PIB [Produto Interno Bruto] em 2020 pode chegar aos 12%", um valor que é muito superior à recessão prevista pelo Governo no Orçamento Suplementar aprovado recentemente na Assembleia da República e que previa uma queda do PIB de 6,9%, mas que o executivo também já admite rever.

António Costa Silva, que foi convidado pelo Governo para elaborar o documento, alerta também para que "a partir de setembro a situação de muitas empresas pode deteriorar-se significativamente", considerando ser "fundamental existir no terreno um programa agressivo para evitar o colapso de empresas rentáveis".

Eis algumas das principais propostas do plano de recuperação económica elaborado por António Costa Silva:

Fundo soberano e banco de fomento para apoiar as empresas

António Costa Silva sugere uma série de instrumentos para ajudar na tesouraria das empresas, incluindo um "fundo soberano", dirigido a companhias de base exportadora. O consultor justifica que "as empresas portuguesas estão muito descapitalizadas e é essencial criar condições para o reforço dos capitais próprios através de políticas fiscais e financeiras adequadas".

Propõe a criação "de um fundo, de base pública, de capital e quase capital, aberto a fundos privados, para operações preferencialmente em coinvestimento, dirigido a empresas com orientação exportadora e potencialidades de exploração de escala".

Costa Silva apela ainda para a "criação de um banco promocional [tipo Banco do Fomento], definindo uma matriz clara da operação em torno dos segmentos de empresas com maior capacidade de arrastamento e não numa lógica de assunção das operações de risco que o sistema financeiro convencional não está disponível para aceitar".

Cultura em rede, descentralizada e aposta no digital

Portugal deve apostar em redes de equipamentos culturais e de criação artística e em "áreas ainda insuficientemente exploradas" ligadas ao digital. A Cultura - um dos setores "mais penalizados pela crise sanitária e económica" - terá de passar pela descentralização da atividade cultural, pela criação de trabalho em rede e tendo como foco "as novas gerações, os talentos emergentes".

Entre as propostas concretas apresentadas, para abranger "áreas insuficientemente exploradas", consta a criação de um fundo público para a criatividade digital, "para projetos inovadores que associem arte e tecnologia", instalação de "incubadoras para a criatividade e arte digital", com ligação a universidades e centros tecnológicos.

A intenção é que estas redes - Rede Nacional de Cineteatros e Cineclubes, Rede Nacional de Arte Contemporânea e Rede de Residências Artísticas - respondam aos agentes culturais que "não dispõem de espaços para criar".

São defendidos ainda programas de apoio a atividades artesanais, "assentes na tradição" e a reabilitação de património cultural e natural para futuros "programas eco-artísticos".

Reforço do investimento no 'cluster' da Defesa

O reforço do investimento no 'cluster' da economia de Defesa deve ser uma prioridade porque funciona como "alavanca para o desenvolvimento tecnológico do país".

Costa Silva assinala que este 'cluster' "representa hoje 3% do PIB nacional e aglutina os Centros Tecnológicos da Forças Armadas, com uma rede de empresas nacionais e internacionais, Universidades e Centros de Investigação", envolvendo ainda "mais de 200 empresas exportadoras" e cobrindo as indústrias aeronáutica, espacial e de defesa.

O consultor considera que "devem ser apoiados" projetos relacionados com a mobilidade aérea urbana, com os microlançadores e os microssatélites, com a inovação no desenho e fabricação de estruturas aeronáuticas, com a vigilância marítima, o comando e controlo, a ciberdefesa, sistemas submarinos.

Portugal deve assumir-se como 'player' atlântico

Portugal deve reforçar a cooperação geopolítica e económica para se tornar um 'player' (ator) atlântico, e não só europeu.

"O objetivo aqui é transformar Portugal numa potência média do 'soft power' [poder de persuasão], ligando a diplomacia, as missões de solidariedade internacional das Forças Armadas Portuguesas, a tecnologia e a necessidade de combater as ameaças globais, para abrir caminho à criação de plataformas colaborativas que podem resolver problemas e abrir novas vias para a cooperação geopolítica e económica", lê-se no documento elaborado pelo gestor António Costa Silva.

O documento evoca as missões de solidariedade em diferentes países africanos em que as Forças Armadas têm participado, as quais "dão credibilidade a Portugal, promovem a solidariedade internacional e abrem portas no mundo".

"Todo este trabalho extraordinário das Forças Armadas e da rede diplomática portuguesa, que é importante para abrir linhas de cooperação geopolítica e económica, deve ser reforçado, ampliado e integrado, para transformar Portugal num 'player' não só europeu, mas atlântico", afirma.

Avaliação periódica dos reguladores

Os reguladores nacionais devem ser avaliados "periodicamente" e as suas fragilidades identificadas.

No documento destaca-se que é preciso dar "atenção à necessidade de aumentar a eficácia dos reguladores, que são essenciais para o mercado funcionar de forma aberta e competitiva, tendo em conta o papel central da regulação, que deve ser simples, desburocratizada e ativa".

Assim, deve fazer-se um balanço do trabalho das agências reguladoras em Portugal e que se identifiquem meios e mecanismos para melhorar toda a sua ação. O consultor apela para que se identifiquem "fragilidades em termos de recursos humanos" e que se aposte "na sua qualificação dotando-os [reguladores] do conhecimento adequado ao exercício das suas funções".

Portugal deve assumir papel de 'Fábrica da Europa' na Saúde

O plano propõe transformar Portugal numa "fábrica da Europa" na área dos dispositivos médicos, como ventiladores, e consolidar a fileira dos equipamentos de proteção individual, revendo os sistemas de certificação.

Defende um programa de investimento para transformar Portugal numa "fábrica da Europa", que leve o país a organizar a investigação de base, a transferência de tecnologia e as condições para desenvolver e consolidar empresas de alta tecnologia.

O plano lembra que os meios de proteção individual "vão continuar a ser procurados, mesmo depois dos efeitos da pandemia terminarem" e que é importante o país "rever o sistema de certificação deste tipo de equipamentos médicos para que as empresas e os centros tecnológicos que os criaram sejam capazes de os exportar e consolidar uma nova fileira exportadora do país".

Eliminar prazo de reporte de prejuízos fiscais

O Governo deve eliminar o limite de anos que os bancos e as empresas têm para deduzir prejuízos fiscais ao IRC.

A forma de resolver o problema seria através de "uma medida que vise a eliminação do prazo de reporte de prejuízos fiscais em sede de IRC, em sintonia com o que acontece noutros países europeus", medida essa que deve ser "extensível às empresas, em especial as micro, pequenas e médias empresas".

Com estas medidas, para além de permitir aos bancos a operar em Portugal condições iguais aos que operam noutros países europeus, conseguir-se-ia ainda alcançar outro dos objetivos previstos no plano de recuperação económico: apoiar a tesouraria das empresas viáveis economicamente.

Para este último objetivo deveria ponderar-se a criação de um mecanismo que permitisse a "dedução dos prejuízos fiscais gerados em 2020 e 2021 aos lucros dos últimos exercícios e usar mecanismos de incentivo e créditos fiscais para fomentar a revitalização das empresas e o seu crescimento".

Criação de Universidade do Atlântico nos Açores

Portugal deve criar uma "grande Universidade do Atlântico" nos Açores, com um polo na Madeira, para o estudo do oceano, clima, terra e atmosfera, em cooperação com o ensino superior e centros de investigação.

A Universidade do Atlântico deverá promover a investigação oceanográfica e climatológica, "informação vital para mapear os ecossistemas e desenvolver uma estratégia consistente para a sua proteção".

A ideia é transformar os Açores numa plataforma tecnológica, criando ainda um polo ligado ao Atlantic International Research, assente numa rede de instituições nacionais e internacionais, o que pode atrair "financiamentos múltiplos".