Na comparação com agosto, segundo os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu, a produção na construção recuou 0,1% tanto na área do euro como no conjunto dos 27 Estados-membros.

Na comparação com setembro de 2023, os maiores recuos no indicador foram observados na Eslováquia (-19,1%), na Eslovénia (-17,6%) e na Polónia (-9,0%), e os avanços na Bulgária (5,2%), em Itália (3,9%) e Portugal (3,3%).

Face a agosto, a República Checa (-5,5%), a Eslováquia (-4,0%) e os Países Baixos (-3,2%) foram onde o indicador mais caiu e a Roménia (2,8%), Itália (2,2%), Espanha e a Eslovénia (1,7% cada) aqueles onde mais cresceu.

Em Portugal, a produção na construção aumentou 1,0% de agosto para setembro.