A principal fábrica de veículos elétricos da Tesla recebeu autorização do Condado de Alameda para abrir novamente as portas na próxima semana, de acordo com o The Washington Post.

Segundo o condado, as ordens seriam para que esta semana fosse de preparação e só depois, na próxima, se retomasse a produção. Enquanto tal decorria, o Departamento da Polícia de Freemont ficaria de supervisionar a Tesla.

Porém, Elon Musk deu ordens para que a produção fosse retomada no início desta semana, violando as ordens em vigor, impostas devido à crise provocada pelo novo coronavírus. E essa ação começou a levantar questões quanto à autoridade do poder local.

Todavia, a porta-voz da polícia de Fremont, Genebra Bosques, afirmou que o departamento irá fazer uma visita à fábrica para se certificar de que os protocolos de segurança estão a ser devidamente cumpridos — alertando que a polícia iria aparecer de surpresa.

Recorde-se que o estado da Califórnia já tinha dado permissão para que algumas atividades e negócios abrissem portas a semana passada, mas nos condados da Bay Area, as restrições são maiores e não foram ainda levantadas.

"Se for alguém preso, que seja só eu"

Esta segunda-feira, dia 11, o condado de Alameda ordenou à Tesla que esta parasse a produção, mas os trabalhadores foram até à fábrica na mesma para trabalhar — enquanto, segundo o condado, as negociações ainda estavam em curso.

Foi então que Elon Musk utilizou as redes sociais para dizer que estaria na linha da frente com os seus — "com toda a gente" — e pediu que, caso existissem detenções por desobediência, fosse ele o único preso.

No sábado anterior, a Tesla avançou mesmo com um processo contra o condado de Alameda para continuar com a fábrica aberta. E, no mesmo dia, Musk ameaçou levar a sede da empresa (que está no condado de Palo Alto) para o Texas ou Nevada.

Esta não foi a primeira tentativa do empresário para manter a fábrica aberta. Contudo, funcionários de saúde pública consideraram que o trabalho efetuado na Tesla não era essencial e, logo, teria de parar.

Musk tem sido um ávido defensor de que a sociedade devia de estar a viver à sua vontade e de que as pessoas deveriam de serem livres para irem trabalhar. O Business Insider dá conta até que Elon partilhou ontem nas redes sociais uma fotografia de um gelado com a mensagem "A vida deve ser vivida".

Em resposta a um dos seus seguidores, explicou que tinha conseguido "adquirir" o mesmo num dos restaurantes italianos da cadeia "Bucca di Beppo". No entanto, segundo a publicação, a foto parece ter sido retirada dum tweet de 2017 da própria cadeia.

Esta tentativa de regressar ao trabalho por parte de Musk — que incentiva outros patrões de Silicon Valley a fazer o mesmo — chamou a atenção do presidente Trump, que apoiou a sua luta. Nas palavras do presidente norte-americano, a Tesla deveria de ser autorizada a abrir a sua fábrica "AGORA", já que tal pode feito "rapidamente e com segurança". Musk viu e retorquiu ao líder da administração com um "Obrigado".

A Tesla publicou no seu blogue o plano interno de regresso ao trabalho e diz que se trata do resultado de um planeamento "cuidadoso" que foi levado a cabo durante meses.

Algumas medidas passam pela verificação da temperatura e a redução da capacidade da sala de descanso de modo a preservar o devido distanciamento social.

Contudo, alguns trabalhadores da fábrica de Fremont, que falaram na condição de anonimato por não lhes ser permitido discutir o assunto publicamente, revelaram que este último ponto não estava a ser cumprido.